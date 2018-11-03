Dikili'de 27 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 04.20'de, Dikili ilçesi Madra Çayı güneyinde, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na gitmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun denize açıldığını tespit etti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, durdurulan lastik bottaki 25'i Afganistan, 2'si Suriye uyruklu toplam 27 kaçak göçmeni yakaladı. 8'i erkek, 7'si kadın, 12'si çocuk kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kimlik tespitleri yapılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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