Dikili'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik uçağı, Bademli Kalem Adası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 Suriye, 11 Somali, 8 Kongo, 4 Irak ve 1 Etiyopya uyruklu 41 göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

