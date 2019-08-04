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Dikili'de 45 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik uçağı yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 18:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili ilçesinde, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 45 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik uçağı tarafından fark edilip, yakalandı.

Dikili'de 45 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik uçağı yakalattı

DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinde, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 45 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik uçağı tarafından fark edilip, yakalandı.
Dün saat 05.40'da devriye görevi yapan Sahil Güevinlik uçağı, İzmir ili Dikili ilçesi Madra Çayı önlerinde lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Lastik bot durdurulup, 29 çocuk, 9 kadının da aralarında bulunduğu toplam 45 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Botu'na alındı. 24'ü Suriye ve 21'i Filistin uyruklu kaçaklar Dikili Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı İskelesi'ne getirildi. Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Dikili'de 45 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik uçağı yakalattı

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