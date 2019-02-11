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Dikili'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 12:21 | Son Güncelleme

Dikili'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopterinin Dikili açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tesbit edince bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki aralarında çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 48 kişiyi yakaladı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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