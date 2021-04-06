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Dikili’de 63 göçmen ölüm yolculuğuna çıkmadan yakalandı

06.04.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Dikili ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen ve yola çıkma hazırlığında olan 63 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenlerin Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçeceği yönünde ihbar aldı.

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İzmir’in Dikili ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen ve yola çıkma hazırlığında olan 63 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenlerin Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçeceği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Kongo, Sudan, Afganistan ve Suriye uyruklu 63 göçmeni ölüme yolculuğa çıkmadan yakaladı.
Göçmenler, kimlik tespiti ve işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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