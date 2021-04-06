Dikili’de 63 göçmen ölüm yolculuğuna çıkmadan yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen ve yola çıkma hazırlığında olan 63 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenlerin Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçeceği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Kongo, Sudan, Afganistan ve Suriye uyruklu 63 göçmeni ölüme yolculuğa çıkmadan yakaladı.

Göçmenler, kimlik tespiti ve işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

