Dikili'de 7 öğrenciye cinsel istismar davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde özel yurtta yaşları 9 ila 12 arasında değişen 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Ö.F.E'ye 53 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Bergama Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ö.F.E. ile taraf avukatları katıldı.
Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ö.F.E'yi 53 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çaptırdı.
Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatlarından Ece Üstündağ, mahkemenin verdiği karara itiraz edeceklerini, sanığın daha ağır bir cezaya çarptırılmasını istediklerini söyledi.
Dikili ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki özel yurtta kalan, yaşları 9 ile 12 arasında değişen 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan temizlik görevlisi Ö.F.E, 21 Aralık 2017'de gözaltına alınmıştı.
Emniyette ve sevk edildiği adliyede suçunu itiraf eden Ö.F.E tutuklanmıştı.
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