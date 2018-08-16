Dikili'de 90 kaçak göçmen yakalandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olduğu belirlenen 90 göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 1 kişi, jandarma tarafından yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine hareke geçti. Ekipler, saat 04.00 sıralarında, Bademli Mahallesi'nde bir kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonda 90 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen sürücü de gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 1 şişme bot ve 1 tekne motoru ele geçirildi.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli sürücünün jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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