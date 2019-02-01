Dikili'de denizde hortum

Oben ULU / DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde denizin üzerinde hortum meydana geldi.
İlçede, dün saat 18.00 sıralarında, sağanak yağmur ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu sıralarda denizde hortum oluştu. Beş dakika kadar süren hortum, karaya ulaşabileceği endişesi nedeniyle kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Can ve mal kaybına neden olmayan hortum, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.
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