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Dikili'de doğa için miting yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 12:46 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Dikili ilçesinde, 'Hasankeyf'ten Cerattepe'ye, Kazdağları'ndan Çukuralan'a, toprağına, havasına, suyuna, iklimine, hayvanına, ormanına, doğasına, yaşamına sahip çıkıyoruz' sloganıyla yürüyüş ve miting düzenlendi.

Dikili'de doğa için miting yapıldı

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinde, 'Hasankeyf'ten Cerattepe'ye, Kazdağları'ndan Çukuralan'a, toprağına, havasına, suyuna, iklimine, hayvanına, ormanına, doğasına, yaşamına sahip çıkıyoruz' sloganıyla yürüyüş ve miting düzenlendi.
Dikili Emek ve Demokrasi Platformu'nca düzenlenen miting, Bülent Ecevit Meydanı'nda toplanan çevrecilerin yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşte 'Havama, suyuma, toprağıma dokunma', 'Dikilimize, sahilimize ve denizimize sahip çıkalım', 'Kozak'a, hayata, geleceğe sahip çıkıyoruz' pankartları ile 'Suyuna sahip çık', 'Havanın suyun, toprağın telafisi yoktur', 'Yerin üstü altından daha değerlidir' yazılı dövizler taşındı.
Yürüyüşe Dikili Belediyesi'nin eski başkanları Osman Özgüven, Mehmet Gönenç, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Bergama Demokrasi Platformu, Bergama Çevre Platformu ve halk katıldı. Yürüyüş Atatürk Meydanı'nda son buldu. Dikili Demokrasi Platformu adına konuşan Gülay Demir tarafından Hasankeyf'ten Kozak Yaylası'na, Kaz Dağları'ndan Çukuralan'a yaşanan doğa kirliliklerine, ağaç katliamlarına dikkat çekildi. Dikili Limanı'nda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yapılmak istenen yapının takipçisi olunacağı belirtildi. Dikili civarında yaşanan göçmen sorununa değinildi.
Yaklaşık 600 kişinin katıldığı mitingde söz alan Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel,
Bergama Belediyesi eski Başkanı Mehmet Gönenç, EGEÇEP Yürütme Kurulu Üyesi gazeteci- yazar Özer Akdemir ve Dikili Belediye Başkan Vekili Hakan Budak birer konuşma yaptı.
Miting, müzik grubu Praksis'in konseriyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Dikili'de doğa için miting yapıldıDikili'de doğa için miting yapıldıDikili'de doğa için miting yapıldıDikili'de doğa için miting yapıldı

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