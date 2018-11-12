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Dikili'de göçmen teknesi battı: 10 kayıp- YENİ GÖRÜNTÜLER

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 10:56 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne battı.

Taylan YILDIRIM/DİKİLİ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Kıyıya yüzen 2 göçmen, kurtulurken, kaybolduğu belirtilen 10 kaçak göçmen için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Güvenlik güçlerine ulaşan 2 kaçak göçmen, saat 06.30 sıralarında, Dikili'nin Denizköy bölgesi Karaada önleri balık çiftlikleri mevkisinde, içinde bulundukları teknenin battığını ve kıyıya yüzerek, çıktıklarını söyledi. Teknede 10 kaçak göçmenin daha bulunduğunu öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile bölgede arama- kurtarma çalışması başlattı. Bölgedeki aramalar sürdürülüyor.

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