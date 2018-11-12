Dikili'de göçmen teknesi battı: 2 ölü, 10 kayıp - Yeniden

Taylan YILDIRIM/DİKİLİ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu fiber tekne battı. Denizdeki aramada, biri çocuk 2 kişinin cesedine ulaşılırken, kıyıya yüzen 2 kişi ile aramalar sırasında bulunan 1 kişi sağ kurtuldu, kayıp 10 kişiyi arama- kurtarma çalışması sürüyor.

Güvenlik güçlerine ulaşan 2 kaçak göçmen, saat 06.30 sıralarında, Dikili'nin Denizköy bölgesi Karaada önleri balık çiftlikleri mevkisinde, içinde bulundukları teknenin battığını ve kıyıya yüzerek, çıktıklarını söyledi. Teknede 14'ü Afganistan ve 1'i İran uyruklu 15 kişinin bulunduğunu öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile bölgede arama- kurtarma çalışması başlattı. Sivil, ticari ve balıkçı tekneleriyle de destek verilen çalışmalarda 1 yetişkin ve 1 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi kurtarıldı. Ekiplerin, kayıp 10 kişiyi arama- kurtarma çalışması devam ediyor.

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