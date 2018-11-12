Dikili'de göçmen teknesi battı: 5 ölü, 5 kayıp (2)

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ
İzmir'in Dikili ilçesinde, kaçak teknesinin batması sonrası kayıp 6 kişinin arama çalışmalarında 1 göçmenin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle ölü sayısı 5'e yükseldi. Ölenlerin 2'sinin yetişkin, 3'ünün çocuk olduğu belirtildi. Kayıp 5 kişi için arama çalışmalarına devam ediliyor.
İZMİR, (DHA)
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