Dikili'de göçmen teknesi battı: 5 ölü, 5 kayıp (2)

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

İzmir'in Dikili ilçesinde, kaçak teknesinin batması sonrası kayıp 6 kişinin arama çalışmalarında 1 göçmenin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle ölü sayısı 5'e yükseldi. Ölenlerin 2'sinin yetişkin, 3'ünün çocuk olduğu belirtildi. Kayıp 5 kişi için arama çalışmalarına devam ediliyor.

İZMİR, (DHA)

