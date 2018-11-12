Dikili'de göçmen teknesi battı: 6 ölü, 4 kayıp (3)

ÖLÜ SAYISI 6 OLDU
İzmir'in Dikili ilçesinde, kaçak teknesinin batması sonrası kayıp 5 kişinin arama çalışmalarında 1 göçmenin daha cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 4'ü çocuk 6 kişiye yükseldi. Kayıp 4 kişi için arama çalışmalarına devam ediliyor. Öte yandan 15 kişinin bulunduğu fiber teknede 2 kişi kıyıya yüzerek, 3 kişi ise denizde hayatta kalma mücadelesi verirken kurtarıldı.
İZMİR, (DHA)
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