HABER

Dikili'de göçmen teknesinin battığı ihbarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 10:10 | Son Güncelleme

Yüzerek karaya çıkan 2 düzensiz göçmenin, teknelerinin battığı ve 10 kişinin kaybolduğu ihbarında bulunması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battığı ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Denizköy bölgesi Karaada önlerindeki balık çiftlikleri mevkisine 06.20 sularında yüzerek çıkan 2 düzensiz göçmen, teknelerinin battığını ve 10 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Bir sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botuyla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

PARTNERAntik Mısır’ın "kutsal böceği"nin mumyası bulunduAntik Mısır’ın "kutsal böceği"nin mumyası bulundu
Kaçak göçmen faciası! 10 kişi kayıpKaçak göçmen faciası! 10 kişi kayıp
Mezar taşlarının kırılmasına pankartlı tepkiMezar taşlarının kırılmasına pankartlı tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama düzensiz göçmen kurtarma

En Çok Okunan Haberler

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Ülke şokta! Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ülke şokta! Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da PKK'nın kış üslenmesine darbe!

Van'da PKK'nın kış üslenmesine darbe!

Kaçak göçmen faciası! 10 kişi kayıp

Kaçak göçmen faciası! 10 kişi kayıp

Günlük burç yorumları: 12 Kasım Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 12 Kasım Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

PKK'lı teröristten dehşete düşüren tecavüz itirafı

PKK'lı teröristten dehşete düşüren tecavüz itirafı

İstanbul'da dehşet anları! Sokak ortasında defalarca bıçakladı!

İstanbul'da dehşet anları! Sokak ortasında defalarca bıçakladı!

İstanbul'da tapu yolsuzluğu operasyonu!

İstanbul'da tapu yolsuzluğu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.