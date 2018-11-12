Dikili'de göçmen teknesinin battığı ihbarı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battığı ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Denizköy bölgesi Karaada önlerindeki balık çiftlikleri mevkisine 06.20 sularında yüzerek çıkan 2 düzensiz göçmen, teknelerinin battığını ve 10 kişinin kayıp olduğunu söyledi.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Bir sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botuyla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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