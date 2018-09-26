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Dikili'de, iki otlukta peş peşe yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 17:39 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili ilçesinde, iki otlukta, belirlenemeyen nedenle 4,5 saat arayla yangın çıktı.

Dikili'de, iki otlukta peş peşe yangın

DİKİLİ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Dikili ilçesinde, iki otlukta, belirlenemeyen nedenle 4,5 saat arayla yangın çıktı. İlk yangın, orman ekiplerinin arazözlerle müdahalesi sonucu 1 saatte güçlükle söndürüldü. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen diğer yangına ise 8 arazözle müdahalenin edilip, alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi.
Dikili'ye 20 kilometre uzaklıktaki Çandarlı Mahallesi Su Deposu mevkisindeki otlukta, saat 09.00 sıralarında, yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yayılırken, olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazözle ekip sevk edildi. Yerleşim yerine 700 metre kadar yaklaşan alevler, ekiplerin müdahalesiyle fazla büyümeden, 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. İlk belirlemelere göre, 1 hektarlık otluk küle döndü.
Çandarlı'da, 4,5 saat sonra, 13.30 sıralarında ilk yangının çıktığı yere yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alan Bimeyko Tatil Sitesi yakınlarındaki otlukta ikinci yangın başladı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler, geniş alana yayıldı. Denizköy mevkisi yönüne ilerleyen alevlere, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 arazözle ekipler, müdahale etti. Bölgede söndürme çalışmaları sürdürülürken, alevlerin kontrol altında olduğu bildirildi. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

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