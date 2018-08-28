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Dikili'de kaçak göçmen operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 16:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili ilçesinde yapılan operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlağındaki 23 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Dikili'de kaçak göçmen operasyonu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinde yapılan operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlağındaki 23 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeden yasa dışı yollardan Yunan adalarına göçmen götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Bademli yolu üzerinde, güzergah kontrolü yapıp göçmenleri taşıyan minibüse öncülük ettiği tespit edilen şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilde, şüphe çekmemek için sevgili oldukları izlenimini veren 30 yaşındaki E.D. ve 23 yaşındaki K.H.S. yakalandı. Arkadan gelen minibüstekiler ise uyarılara rağmen durmayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında polisin havaya ateş açarak durdurduğu minibüste, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 23 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Olayla ilgili olarak K.H.S. ve E.D. gözaltına alınırken, bağlantılı oldukları tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Dikili'de kaçak göçmen operasyonuDikili'de kaçak göçmen operasyonuDikili'de kaçak göçmen operasyonu

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