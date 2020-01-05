HABER
  4. Dikili'de kaçak göçmenlerin botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı: 4 ölü, 1 kayıp (2)

Dikili'de kaçak göçmenlerin botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı: 4 ölü, 1 kayıp (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 17:11 | Son Güncelleme

KAÇAK GÖÇMENLERDEN 1'İNİN DAHA CESEDİ BULUNDU İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botun Sahil Güvenlik botu ile çarpışmasının ardından çalışma başlatan ekipler, 1 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaştı.

KAÇAK GÖÇMENLERDEN 1'İNİN DAHA CESEDİ BULUNDU
İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botun Sahil Güvenlik botu ile çarpışmasının ardından çalışma başlatan ekipler, 1 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaştı. Böylelikle ölen kaçak göçmenlerin sayısı 4'e yükseldi. Diğer 1 kayıp kaçak göçmeni ise 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopteri ile havadan ve denizden arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
Kaçak göçmenlerin tamamının Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi.

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA)

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldıMahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldı
5 katlı binanın terasından atladı, hastanede öldü5 katlı binanın terasından atladı, hastanede öldü
Tıp fakültesi öğrencisi Nazlıcan, babasının tabancasıyla intihar ettiTıp fakültesi öğrencisi Nazlıcan, babasının tabancasıyla intihar etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Kalçası yine olay oldu! Kalçanı göstermek için...'

Kalçası yine olay oldu! Kalçanı göstermek için...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Konya'da ormanda bahisle köpek dövüştüren 4 kişi gözaltına alındı

Vahşeti çocuklarıyla izleyip, bahis oynadılar!

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

Meteoroloji'den yarın için (6 Ocak) kritik hava durumu uyarısı (İstanbullular dikkat)

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.