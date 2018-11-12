Dikili'de kaçak teknesi battı: 13 kayıp (2)

ARANAN KİŞİ SAYISI 13 OLDU
İzmir'in Dikili ilçesinde kayıp kaçaklar için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtulan göçmenlerin ilk ifadelerinden 14'ü Afganistan ve 1'i İran uyruklu 15 kişilik bir grup oldukları öğrenildi. Fiber bir tekneyle denize açıldıkları ve teknelerinin batması üzerine 13 kaçak göçmenin kaybolduğunun anlaşıldı. 10'u yetişkin ve 3'ü çocuk toplam 13 kaçağın arandığı kaydedildi.
DİKİLİ (İzmir), (DHA)
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