Dikili'de, lastik botta 26 kaçak göçmen yakalandı

İzmir (DİKİLİ), (DHA) - İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik görevlilerince kurtarıldı.

İlçe Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 31 Temmuz günü saat 03.43'te, Dikili açıklarındaki lastik botta kaçak göçmenler olduğunu tesit etti. Bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ekip sevk edildi. Lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekibi; 12 Orta Afrika, 3 Eritre, 2 Sierra Leone, 2 Sudan, 2 Kongo, 1 Fildişi Sahili, 1 Mali, 1 Senegal, 1 Somali ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 26 kaçak göçmeni kurtardı. 4 kadın ve 7 çocuğun da aralarında bulunduğu toplam 26 kaçak göçmen, Dikili Sahil Bot Komutanlığı'na getirilip, karaya çıkarıldı.

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