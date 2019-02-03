HABER

Dikili'de lastik botta 47 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 16:29 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili ilçesinde, bindikleri lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı.

Dikili'de lastik botta 47 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinde, bindikleri lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı.
Geçen cuma günü saat 08.20 sıralalarında, Sahil Güvenlik helikopterindeki görevliler tarafından, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu belirlendi. Görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik botu bölgeye giderek, hareket halindeki lastik botu durdurdu. Lastik botta bulunan 13'ü erkek, 11'i kadın, 23'ü çocuk toplam 47 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirilen Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Dikili'de lastik botta 47 kaçak göçmen yakalandı

PARTNERDünyayı sarsan fotoğraflar peş peşe geldiDünyayı sarsan fotoğraflar peş peşe geldi
Ilgaz Dağı yarıyıl tatilinin son gününde dolup taştıIlgaz Dağı yarıyıl tatilinin son gününde dolup taştı
İş makinesinin tekerleri, donan Çıldır Gölü'nde buza saplandıİş makinesinin tekerleri, donan Çıldır Gölü'nde buza saplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Oraya akın ediyorlar!

Oraya akın ediyorlar!

Bitlis'te çatıdan düşen kar kafeyi çökertti: 1 ölü, 7 yaralı

Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!

Müge Anlı'nın programında her şeyi anlatmıştı! 7 yıl sonra yakalandı, detaylar kan dondurdu

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Üniversite öğrencisi Leyla Sönmez burun ameliyatından sonra komaya girdi

Burun ameliyatından sonra komaya girdi: Naz yapıyor!

İstanbul'da toprak çöktü! 1 işçi toprak altında kaldı

İstanbul'da toprak çöktü! Ekipler olay yerinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.