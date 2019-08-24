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Dikili'de otluk ve makilik alanda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 21:51 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Dikili ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangının içindeki yayları almak için çekyatın ateşe verilmesi üzerine başladığı öne sürüldü.

Çandarlı Mahallesi Dolaplı Mezarlığı Çörlü mevkisindeki otluk ve makilik alanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen duman ve alevleri görenler durumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, itfaiye araçları ve arazözler ile karadan, helikopter ile havadan söndürme çalışması başlattı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürülürken, çalışmalar sırasında bir itfaiye erinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Yangında, 20 dönümlük alanın zarar gördüğü, bazı zeytin ağaçlarının da kül olduğu belirlendi.

Öte yandan, yangının içindeki yayları almak için yakılan çekyat nedeniyle başladığı öne sürüldü.

'KAVRULAN BİR KARINCANIN BİLE HESABINI VEREMEZLER'

Çandarlı Çevre Platformu Üyesi Erdem Üzmez, "Yangının yayları için tutuşturulan bir çekyat yüzünden çıktığı tespit ettik. Henüz kimliği tespit edilemeyen biri, rüzgarın şiddetli olduğu bir tepede, üç kuruşluk yayları almak için bir çekyatı yakıyor. Daha da büyük tehlikelere sebep olabilirdi. Üstelik o yaylardan kazanacağı üç kuruş yüzünden, itfaiye erlerinin ve vatandaşların yoğun mücadelesine sebep olmasının yanında bir itfaiye çavuşunun yaralanmasına yol açtı. Birinin yaptığı bu eylem yüzünden, birçok canlı telef oldu. Kavrulan bir karıncanın dahi hesabını veremezler" dedi.

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