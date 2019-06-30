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Dikili'de yazlık siteleri tehdit eden yangın söndürüldü (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 22:06 | Son Güncelleme

YERLEŞİM BİRİMLERİNE ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi'nde, tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Dikili'de yazlık siteleri tehdit eden yangın söndürüldü (5)

YERLEŞİM BİRİMLERİNE ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi'nde, tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 yangın helikopteri, 17 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve çevre ilçelerden takviye gönderilen itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yazlık sitelerine yakın olması nedeniyle endişe yaratan yangın yerleşim birimlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının tekrar başlama ihtimaline karşın, ekiplerin sabaha kadar nöbet tutacağı belirtildi.
'DOĞAL GÜZELLİK YOK OLDU'
Mahallenin eski muhtarı Özcan Demir, “Yangın çıkınca buraya geldik. Doğal yemyeşilken yok oldu. Sonuç bu, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü” dedi. Yaylayurt Mahallesi'nde yaşayan Serkan Aksu, bölgenin doğa güzelliğinin yangınla birlikte yok olduğunu belirterek, “Buranın doğal bir güzelliği vardı. İnsanlar buraya gelip manzarayı seyrediyordu. Ama yangınla birlikte doğal güzellik yok oldu. Keşke yangından önce önlem alınmış olsaydı” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Dikili'de yazlık siteleri tehdit eden yangın söndürüldü (5)Dikili'de yazlık siteleri tehdit eden yangın söndürüldü (5)Dikili'de yazlık siteleri tehdit eden yangın söndürüldü (5)

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