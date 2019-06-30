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Dikili'deki orman yangını yazlık siteleri tehdit ediyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 19:33 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Dikili'deki orman yangını yazlık siteleri tehdit ediyor (2)

DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İç kesimden deniz tarafına doğru ilerleyen alevler, Çandarlı Mahallesi’ndeki yazlık siteleri de tehdit etmeye başladı. Bölgede paniğe neden olan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.
Dikili'ye 15 kilometre uzaklıktaki 456 nüfuslu kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, bugün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle mahallenin yakınındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 5 söndürme helikopteri, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kuzeyde, deniz tarafındaki makilik alana ilerledi ve giderek büyüdü. Alevler, Ege kıyısındaki Çandarlı Mahallesi’nde bulunan yazlık siteleri de tehdit etmeye başladı. Buralarda oturanlar, büyük tedirginlik yaşayarak, bölgeden uzaklaşmaya başladı. Çandarlı sahilinde denize girenler de gökyüzüne yükselen alevleri büyük bir endişeyle izledi.
Yangının yerleşim yerlerini giderek daha fazla tehdit etmesi üzerine ekip sayısı her geçen saat artırıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütün ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangını kontrol altına alma çalışmalarına Dikili ve Bergama ilçeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da bölgede yaşayanları uzaklaştırmaya çalıştı. 5 yangın söndürme helikopterinin pilotları da denizden su alarak, sürekli alevlerin üzerine bıraktı.
Bölgedeki sert rüzgarın, söndürme çalışmalarını güçleştirdiği belirtildi.

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Dikili'deki orman yangını yazlık siteleri tehdit ediyor (2)Dikili'deki orman yangını yazlık siteleri tehdit ediyor (2)Dikili'deki orman yangını yazlık siteleri tehdit ediyor (2)Dikili'deki orman yangını yazlık siteleri tehdit ediyor (2)

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