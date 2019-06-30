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Dikili'deki orman yangını yazlık siteleri tehdit ediyor (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 19:39 | Son Güncelleme

'CİĞERLERİMİZ YANIYOR' İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Dikili Belediye Başkanı CHP'li Adil Kırgöz, "Yangının başladığı andan itibaren ekiplerimiz ile birlikte alandayım.

Dikili'deki orman yangını yazlık siteleri tehdit ediyor (3)

'CİĞERLERİMİZ YANIYOR'
İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Dikili Belediye Başkanı CHP'li Adil Kırgöz, "Yangının başladığı andan itibaren ekiplerimiz ile birlikte alandayım. Yangına neyin sebebiyet verdiğini bilmiyoruz. Önceliğimiz yangının kontrol altına alınıp söndürülmesi. Bergama’dan ve Dikili’den ekiplerimiz karadan, helikopterler havadan müdahele ediyor. Yoğun rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor. Metanetli olmaya çalışıyoruz, ancak ciğerlerimiz, milli servetimiz, ormanlarımız yanıyor. Umarım en kısa zamanda bu durum son bulur. Yerleşim yerlerine şu an itibariyle alevlerin ulaşmaması bizlere biraz olsun rahat nefes aldırdı. Ekiplerimizin yanındayız. Bir an önce kabusun son bulması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

DİKİLİ (İzmir), (DHA)

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Dikili'deki orman yangını yazlık siteleri tehdit ediyor (3)Dikili'deki orman yangını yazlık siteleri tehdit ediyor (3)Dikili'deki orman yangını yazlık siteleri tehdit ediyor (3)Dikili'deki orman yangını yazlık siteleri tehdit ediyor (3)

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