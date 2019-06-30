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Dikili’deki yangının ardından bir yangın da Özdere’de

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 23:20 | Son Güncelleme

İzmir’in Dikili ilçesinde çıkan orman yangınının ardından Menderes ilçesine bağlı Özdere’de de otluk alanda yangın çıktı.Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde, yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına altına alınmış ve yangında yaklaşık 20 hektarlık bir alan zarar görmüştü.Bu yangının ardından Menderes ilçesi Özdere Mahallesi’nde de otluk alanda yangın başladı.Şehir merkezine yakın alanda başlayan yangına ekipler hemen müdahale etti.

İzmir’in Dikili ilçesinde çıkan orman yangınının ardından Menderes ilçesine bağlı Özdere’de de otluk alanda yangın çıktı.
Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde, yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına altına alınmış ve yangında yaklaşık 20 hektarlık bir alan zarar görmüştü.
Bu yangının ardından Menderes ilçesi Özdere Mahallesi’nde de otluk alanda yangın başladı.
Şehir merkezine yakın alanda başlayan yangına ekipler hemen müdahale etti. Yangına; İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4’ün üzerinde arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Şehir merkezi yakınındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınlarda sabotaj ihtimali olup olmadığı ise araştırılıyor.

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