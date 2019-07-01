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Dikili'deki yangının kül ettiği bölge, havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili ilçesine bağlı kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlığa sıçrayan yangının kül ettiği bölge, havadan görüntülendi.

Dikili'deki yangının kül ettiği bölge, havadan görüntülendi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Dikili ilçesine bağlı kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlığa sıçrayan yangının kül ettiği bölge, havadan görüntülendi. Yaklaşık 10 hektarlık alanın yandığı bölgede sahile bakan yamaçlar, simsiyah oldu.
Dikili'ye 15 kilometre uzaklıkta bulunan, 456 nüfuslu kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, dün saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle mahallenin yakınındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlığa sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 5 söndürme helikopteri ve 10 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle kuzeyde, deniz tarafındaki makiliğe ilerledi ve büyüdü. Alevler, Ege kıyısındaki Çandarlı Mahallesi'nde bulunan yazlık siteleri de tehdit etmeye başladı. Buralarda oturanlar, tedirginlik yaşayarak, bölgeden uzaklaştı. Çandarlı sahilinde denize girenler ise gökyüzüne yükselen alevleri endişeyle izledi. Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili ve Bergama ilçelerinden itfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın, gece saatlerinde söndürüldü.
Bölgede, ilk belirlemelere göre, alevlerin sardığı 10 hektarlık alan yandı. Yangının kül ettiği bölge, DHA ekibince drone ile havadan görüntülendi. Tatil beldesinin sahile bakan yamaçlarının simsiyah olduğu görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürdürülürken, ekipler, iş makineleriyle bölgede küle dönen ağaçları temizlemeye devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Dikili'deki yangının kül ettiği bölge, havadan görüntülendiDikili'deki yangının kül ettiği bölge, havadan görüntülendiDikili'deki yangının kül ettiği bölge, havadan görüntülendiDikili'deki yangının kül ettiği bölge, havadan görüntülendi

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