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Dikilitaş Göleti ilgi bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 09:39 | Son Güncelleme

Piknikçilerin yanı sıra doğa yürüyüşü ve olta balıkçılığı tutkunlarının gözdesi, Gölbaşı ilçesi Dikilitaş Mahallesi sınırlarında bulunan gölet ve çevresinde temizlik ve bakım çalışmaları yapılması bekleniyor - Dikilitaş Mahallesi Muhtarı Ercan Öztürk: - "Özellikle hafta sonları Ankaralılar'ın akınına uğrayan göletin temizlenmesi ve çevresinin düzenlenmesi için verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz"

Piknikçilerin yanı sıra doğa yürüyüşü ve olta balıkçılığı tutkunlarının gözdesi olan Gölbaşı ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesi sınırlarında yer alan gölet ve çevresinde, temizlik ve bakım çalışmalarının yapılması isteniyor.

Dikilitaş Mahallesi Muhtarı Ercan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli balık türleri ve su kuşlarına ev sahipliği yapan Dikilitaş Göleti'nin özellikle hafta sonları olta balıkçılarından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Göletin, Çankaya ilçesine 30 dakika mesafede bulunması ve ulaşımın kolaylığı sebebiyle Ankaralılar tarafından piknik için de tercih edildiğini belirten Öztürk, "Ankara Büyükşehir ve Gölbaşı belediyelerinden yetkililer geçmişte göletin çevresinin temizlenmesi, düzenlenmesi ve mesire alanı haline getirilmesi için çeşitli sözler vermişlerdi. Ancak bunlar yerine getirilmedi." dedi.

- Kurak topraklar su bekliyor

Ercan, Dikilitaş Göleti çevresinin ağaçlandırılması halinde Ankara'ya yeni bir rekreasyon alanı kazandırılacağına, erezyonla mücadeleye önemli katkılar sağlayacağına dikkati çekerek, "Özellikle hafta sonları Ankaralılar'ın akınına uğrayan göletin temizlenmesi ve çevresinin düzenlenmesi için verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Göletin 13 bin 500 metreküp su kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Ercan, sulama kanallarının da yenilenmesi gerektiğini anlattı.

Ercan, göletteki su kapasitesinin basınçlı sulama kanallarıyla kullanılır hale getirilmesi durumunda, bölgede atıl durumdaki binlerce dönüm tarımsal araziden de verim alınabileceğini kaydetti.

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Ankara Dikilitaş Mahallesi Muhtarı Ercan Öztürk Gölbaşı gölet

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