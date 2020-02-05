Dikine katlanan Motorola Razr satışa sunuldu

Bildiğiniz gibi Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Fold, ekranda yaşanan sorunlardan dolayı satıştan çekilmiş daha sonra tekrar satışa sunulmuştu. Razr’ın da aynı sorun ile gündeme geleceği ilk günden belli oldu. Standa bağlı telefonu test eden bir kullanıcı, telefonun gıcırdadığını gözler önüne serdi.

Bu telefon kutusundan ilk çıktığında bu sorun yaşanmayacak. Ancak 1-2 aylık kullanımdan sonra telefonun plastik kaplamlı ekranı hoş olmayan bir gıcırtı çıkaracak gibi görünüyor. 1.500 dolardan satışa sunulan Razr’ın, Galaxy Fold’un kaderini paylaşacağını söyleyebiliriz. Tekrar tekrar söylüyoruz. Katlanabilir telefon furyası 1-2 yıl içerisinde sönüp gidecek.

Motorola Razr 2019 teknik özellikleri!

6.2 inç büyüklüğünde 2142 x 876 çözünürlüğünde 21:9 Cinemavision pOLED ekran / 2.7 inç büyüklüğünde 600 x 800 çözünürlüğünde 4:3 gOLED ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 710 10nm Mobile Platform yonga seti (2 x 2.2GHz Kryo 360 + 6 x 1.7GHz Kryo 360)

Adreno 616 GPU grafik birimi

6GB LPPDDR4x RAM

128GB dahili depolama

16 Megapiksel (Sony IMX519 sensör) f/1.7 diyaframlı arka kamera

5 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 72 x 172 x 6.9mm (Kalanmamış) / 72 x 94 x 14mm (Katlanmış)

Ağırlık: 205 gram

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB 3.0 Type-C

15W TurboPower hızlı şarj destekli 2.510mAh kapasiteli batarya

Android 10 işletim sistemi

Corona virüsü dolandırıcıları iş başında



