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Dikine katlanan Motorola Razr satışa sunuldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.02.2020 09:30 | Son Güncelleme

Katlanabilir telefon furyasına katılan Motorola, bugün merakla beklenen telefonunu satışa sundu. 6.2 inç büyüklüğünde 2142 x 876 çözünürlüğünde 21:9 Cinemavision pOLED ekran / 2.7 inç büyüklüğünde 600 x 800 çözünürlüğünde 4:3 OLED ekran ile gelen telefon, Galaxy Fold’un sorunları ile ilk günden gündeme geldi.

Dikine katlanan Motorola Razr satışa sunuldu

Bildiğiniz gibi Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Fold, ekranda yaşanan sorunlardan dolayı satıştan çekilmiş daha sonra tekrar satışa sunulmuştu. Razr’ın da aynı sorun ile gündeme geleceği ilk günden belli oldu. Standa bağlı telefonu test eden bir kullanıcı, telefonun gıcırdadığını gözler önüne serdi.

Bu telefon kutusundan ilk çıktığında bu sorun yaşanmayacak. Ancak 1-2 aylık kullanımdan sonra telefonun plastik kaplamlı ekranı hoş olmayan bir gıcırtı çıkaracak gibi görünüyor. 1.500 dolardan satışa sunulan Razr’ın, Galaxy Fold’un kaderini paylaşacağını söyleyebiliriz. Tekrar tekrar söylüyoruz. Katlanabilir telefon furyası 1-2 yıl içerisinde sönüp gidecek.

Motorola Razr 2019 teknik özellikleri!

6.2 inç büyüklüğünde 2142 x 876 çözünürlüğünde 21:9 Cinemavision pOLED ekran / 2.7 inç büyüklüğünde 600 x 800 çözünürlüğünde 4:3 gOLED ekran
Sekiz çekirdekli Snapdragon 710 10nm Mobile Platform yonga seti (2 x 2.2GHz Kryo 360 + 6 x 1.7GHz Kryo 360)
Adreno 616 GPU grafik birimi
6GB LPPDDR4x RAM
128GB dahili depolama
16 Megapiksel (Sony IMX519 sensör) f/1.7 diyaframlı arka kamera
5 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera
Parmak izi sensörü
Boyutlar:  72 x 172 x 6.9mm (Kalanmamış) / 72 x 94 x 14mm (Katlanmış)
Ağırlık: 205 gram
Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB 3.0 Type-C
15W TurboPower hızlı şarj destekli 2.510mAh kapasiteli batarya
Android 10 işletim sistemi

Corona virüsü dolandırıcıları iş başında

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Anahtar Kelimeler:
Motorola Razr katlanan telefon

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