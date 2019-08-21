HABER

Dikiş makineleri teknolojiye yenik düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 09:25 | Son Güncelleme

NİĞDE'de 51 yıldır dikiş makinesi tamiratı yapan Abdullah Öztürk (63), gelişen teknolojiyle birlikte hazır giyim sektörünün dikiş makinelerine darbe vurduğunu, bu nedenle dikiş makinesi tamirciliğinin de unutulmaya yüz tutmuş bir meslek haline geldiğini söyledi.

Dikiş makineleri teknolojiye yenik düştü

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de 51 yıldır dikiş makinesi tamiratı yapan Abdullah Öztürk (63), gelişen teknolojiyle birlikte hazır giyim sektörünün dikiş makinelerine darbe vurduğunu, bu nedenle dikiş makinesi tamirciliğinin de unutulmaya yüz tutmuş bir meslek haline geldiğini söyledi.
Bir zamanlar gelinlerin ve çeyizlerin vazgeçilmezi olan dikiş makineleri, günümüz teknolojisine yenik düştü. Niğde kent merkezindeki Perşembe Pazarı'nda 51 yıldır dikiş makinesi tamiratı yapan Abdullah Öztürk, teknolojiyle birlikte hazır giyim sektörünün hem dikiş makinelerine hem de dikiş makinesi tamircilerine darbe vurduğunu kaydetti. Dikiş makinesi tamirine çocuk yaşlarda başladığını ve birçok çırak yetiştirdiğini anlatan Öztürk, “Bu işe başladığım zaman tamir ustası yoktu. Kendimiz makineleri söküp yeniden tamir etmeye çalışarak ustalaştık. Yaklaşık 51 yılda birçok çırak yetiştirdim. Ama şimdilerde yetiştirecek çırak kalmadı. Kimse bu mesleği yapmak istemiyor. El işi diğer meslekler gibi bizim de mesleğimiz teknolojiye yenik düşmek üzere" diye konuştu.
Dükkanında 150-250 yıllık dikiş makineleri de bulunan Öztürk, şunları söyledi: "Bu makineler el ve kolları çevrilerek çalışan makineler. Bu makinelere meraklı olduğum için hurdacılardan topladım. Her hafta bakımlarını ve temizliklerini yapıyorum, onlara gözüm gibi bakıyorum. Önceden annelerimiz, ninelerimiz el işi yapardı. Artık fabrikalar yapıyor, insanlar hazır giyime yöneldi, her şey hazır olarak satın alınıp çeyizlere konuluyor. Artık kimse kendi söküğünü bile dikemez hale geldi. Dikiş makinelerini koleksiyonerler topluyor, dekorasyon amaçlı kullananlar alıyor. Zaman ilerledikçe bunlara ilgi daha da artacak ama o zaman ise yeterince bulunamayacak."

FOTOĞRAFLI

Dikiş makineleri teknolojiye yenik düştüDikiş makineleri teknolojiye yenik düştüDikiş makineleri teknolojiye yenik düştüDikiş makineleri teknolojiye yenik düştü

PARTNERTeşhis konmuştu! 'Aşık oldum, tedavi olmak istemiyorum'Teşhis konmuştu! 'Aşık oldum, tedavi olmak istemiyorum'
Gençler ve çocuklar tabiat parkını temizlediGençler ve çocuklar tabiat parkını temizledi
Diyarbakır'daki operasyonda dev rakam! Diyarbakır'daki operasyonda dev rakam!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda dev rakam!

Diyarbakır'daki operasyonda dev rakam!

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak

Kağıthane'de minibüs evin duvarına çarptı

Kağıthane'de minibüs evin duvarına çarptı

Son dakika! Diyarbakır'da silahlı kavga: 5 ölü, 8 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 5 ölü, 8 yaralı

Kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Tokat'taki kavgada 7 kişi tutuklandı

Tokat'taki kavgada 7 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.