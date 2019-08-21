Dikiş makineleri teknolojiye yenik düştü

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de 51 yıldır dikiş makinesi tamiratı yapan Abdullah Öztürk (63), gelişen teknolojiyle birlikte hazır giyim sektörünün dikiş makinelerine darbe vurduğunu, bu nedenle dikiş makinesi tamirciliğinin de unutulmaya yüz tutmuş bir meslek haline geldiğini söyledi.

Bir zamanlar gelinlerin ve çeyizlerin vazgeçilmezi olan dikiş makineleri, günümüz teknolojisine yenik düştü. Niğde kent merkezindeki Perşembe Pazarı'nda 51 yıldır dikiş makinesi tamiratı yapan Abdullah Öztürk, teknolojiyle birlikte hazır giyim sektörünün hem dikiş makinelerine hem de dikiş makinesi tamircilerine darbe vurduğunu kaydetti. Dikiş makinesi tamirine çocuk yaşlarda başladığını ve birçok çırak yetiştirdiğini anlatan Öztürk, “Bu işe başladığım zaman tamir ustası yoktu. Kendimiz makineleri söküp yeniden tamir etmeye çalışarak ustalaştık. Yaklaşık 51 yılda birçok çırak yetiştirdim. Ama şimdilerde yetiştirecek çırak kalmadı. Kimse bu mesleği yapmak istemiyor. El işi diğer meslekler gibi bizim de mesleğimiz teknolojiye yenik düşmek üzere" diye konuştu.

Dükkanında 150-250 yıllık dikiş makineleri de bulunan Öztürk, şunları söyledi: "Bu makineler el ve kolları çevrilerek çalışan makineler. Bu makinelere meraklı olduğum için hurdacılardan topladım. Her hafta bakımlarını ve temizliklerini yapıyorum, onlara gözüm gibi bakıyorum. Önceden annelerimiz, ninelerimiz el işi yapardı. Artık fabrikalar yapıyor, insanlar hazır giyime yöneldi, her şey hazır olarak satın alınıp çeyizlere konuluyor. Artık kimse kendi söküğünü bile dikemez hale geldi. Dikiş makinelerini koleksiyonerler topluyor, dekorasyon amaçlı kullananlar alıyor. Zaman ilerledikçe bunlara ilgi daha da artacak ama o zaman ise yeterince bulunamayacak."