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Dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı

16.03.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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Adana’da 320 promil alkollü olan bir kişi caddeden geçen otomobilin dikiz aynasına çarpınca hayatını kaybederken, çarpan kadın sürücü ise tabelaya çarptığını düşünüp yoluna devam edince, yakalanıp tutuklandı.Edinilen bilgiye göre kaza, 14 Mart’ta merkez ilçe Seyhan’a bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da 320 promil alkollü olan bir kişi caddeden geçen otomobilin dikiz aynasına çarpınca hayatını kaybederken, çarpan kadın sürücü ise tabelaya çarptığını düşünüp yoluna devam edince, yakalanıp tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, 14 Mart’ta merkez ilçe Seyhan’a bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; alkollü olan Mustafa Demir (49) Kasım Gülek Caddesi’nde refüjde beklerken, alkolün de etkisiyle bir anda dengesini kaybetti. Demir o esnada Pınar Ağır (25) yönetimindeki caddeden geçen 01 AFN 937 plakalı aracın sol dikiz aynasına çarparak ağır yaralandı. Demir, refüje savrulup kanlar içinde yerde kaldı; Ağır da kazayı fark etmeyip yoluna devam etti. Mustafa Demir, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Demir, kurtarılamadı. Demir’in hayatını kaybetmesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle sürücüyü bulmak için ortak çalışma başlattı. Çalışma sırasında polis, olay yerinde beyaz renkteki kırık bir dikiz aynası parçası buldu. Polis bölgedeki güvenlik kameralarını incelediğinde kaza anını gösteren kamera bulamasa da kazadan hemen sonra beyaz renkli bir otomobilin geçtiğini fark edip plakasını belirledi. Polis plakadan yola çıktığında sürücünün Pınar Ağır isimli bir kadın olduğunu belirledi. Tıbbi araç satışı yapan Ağır’ı polis evinde gözaltına aldı.

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi
Emniyete getirilerek sorguya alınan Ağır’ın, ifadesinde “Aracımla yasal hız sınırında caddede seyir halindeydim. Aracın sol kısmından ‘pat’ diye bir ses geldi. Sol tarafıma baktığımda bir şey göremedim. Ancak dikiz aynamın yerinde olmadığını fark ettim. Bunun üzerine yol kenarındaki yön levhası ya da tabelaya çarptığımı düşündüm ve durmayıp yola devam ettim. Bir canlıya çarptığımı düşünmedim. Böyle bir şey olsaydı kesinlikle durup, yardım ederdim” dediği öğrenildi.
Ayrıca Ağır’ın, “Bir insana çarptığımı, sabah polis evime geldiğinde öğrendim. Eğer olay anında bunu fark etmiş olsaydım, mutlaka durup yardım ederdim” dediği bilgisine ulaşıldı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ağır, tutuklandı.

Vatandaş 320 promil alkollü çıktı
Burada Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapılan Mustafa Demir’in, alınan kan örneğinde 320 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Öte yandan, kazaya tanıklık eden ve bölgede bir tekel büfesi işleten 34 yaşındaki Ali Elçin, “Şahsı tanıyoruz sürekli alkol alan biri. Refüjde beklerken dengesini kaybedip yola düştü. Bu sırada da geçen otomobilin dikiz aynası çarptı. Tekrar refüje düştü. Sürücü bir insana çarptığını fark etmeyip yoluna devam etti. Biz de vatandaşa yardım edip ambulans çağırdık. Hastaneye kaldırıldı ancak ölmüş” dedi.

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