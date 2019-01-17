Dikkat! Adres bildirimi için bugün son gün! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

İçişleri Bakanlığı, adres kaydı olmayan 40 bin 804 kişinin nüfus müdürlüklerine müracaat ederek, güncelleme yaptıklarını duyurdu. Ancak 323 bin seçmen hala başvuruda bulunmadı. Bugün saat 17.00'ye kadar işlem yaptırmazlar ise 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy kullanamayacaklar.

**SADECE 40 BİN KİŞİ BAŞVURDU

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Adres kaydı olmayan vatandaşlarımızın adres bildiriminde bulunmaları için son iki gün.

Adres kaydı olmayan 363 bin 555 vatandaşımıza, "ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek, güncel adres bildiriminde bulunmaları" yönünde kamuoyuna bilgilendirme yapılmıştır.

Bu bilgilendirme sonucunda 40 bin 804 kişi güncel adres bildiriminde bulunmuştur.

Adres kaydı olmayan vatandaşlarımızın, 17 Ocak 2019 Tarih Saat 17.00'a kadar ilçe nüfus müdürlüklerimize adres bildiriminde bulunmaları büyük önem arz etmektedir."



