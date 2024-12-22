HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dikkat! Araştırma ortaya çıkardı: Kahve içenlerin vücudunda 8 kat fazla var

Dikkat! Araştırma ortaya çıkardı: Kahve içenlerin vücudunda 8 kat fazla var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.12.2024 13:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’da yapılan bir araştırma, kahvenin bağırsak mikrobiyomuna etkilerini ortaya çıkardı.

Dikkat! Araştırma ortaya çıkardı: Kahve içenlerin vücudunda 8 kat fazla var

Bilim insanları, İtalya'nın Trento Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırma kapsamında, 25 ülkeden 54 binin üzerinde bireyin tıbbi verilerini analiz etti. Uzmanlar, kahve içenler ile içmeyenler arasındaki mikrobiyal farklılıkları detaylı şekilde inceledi.

thumbs_b_c_7b078bf740ffd2d780f1d6451190c10a

8 KAT FAZLA

Araştırma, kahve içen bireylerde bağırsak mikrobiyal çeşitliliğinin belirgin biçimde daha yüksek olduğunu gösterdi. Özellikle ‘Lawsonibacter asaccharolyticus’ adlı bakterinin kahve tüketenlerde, tüketmeyenlere kıyasla 4,5 ila 8 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, kahvedeki biyoaktif bileşenlerin özellikle kinik asit ve trigonellin gibi maddelerin mikrobiyal büyümeyi tetiklediğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
kahve sağlık
En Çok Okunan Haberler
AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi! Asgari ücret beklentileri de ortaya çıktı

AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi! Asgari ücret beklentileri de ortaya çıktı

24 bin TL alacaklar! 'Maaşlarla birlikte o da artacak'

24 bin TL alacaklar! 'Maaşlarla birlikte o da artacak'

Rüşveti rutin hale getirmişler! Aralarında çok sayıda kamu çalışanı da var: 100'den fazla gözaltı

Rüşveti rutin hale getirmişler! Aralarında çok sayıda kamu çalışanı da var: 100'den fazla gözaltı

Muğla'da hastaneye çarpan helikopter, boş alana düştü

Muğla'da hastaneye çarpan helikopter, boş alana düştü

Kendisine küfreden babasını 6 yerinden bıçakladı! Yaralı haldeyken evden 20 bin lira aldı

Kendisine küfreden babasını 6 yerinden bıçakladı! Yaralı haldeyken evden 20 bin lira aldı

Hem polis aracına çarptı hem kavga çıkardı! Yakınları suçluyu kaçırdı: 4 polis yaralı, çok sayıda gözaltı

Hem polis aracına çarptı hem kavga çıkardı! Yakınları suçluyu kaçırdı: 4 polis yaralı, çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.