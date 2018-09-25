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Dikkat! Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 06:44 | Son Güncelleme

Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini aksatıyor. Fırtına nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

Dikkat! Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İptal edilen seferler şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

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İDO BUDO Sefer Iptali fırtına Son dakika deniz ulaşımı

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