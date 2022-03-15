Dikkat! Belirti göstermeden ilerliyor…

Fibromiyalji, genel kas ağrılarına ve vücuttaki belirli noktalardaki kronik ağrılara neden olan kronik bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla görülmektedir. Fibromiyalji belirtilerinin diğer hastalıklarla çok benzer olmasından dolayı bu hastalığa görünmez hastalık da denilir. Başka hastalıklarla karıştırıldığı için teşhis etmesi uzun zaman alabilir ve bu süreçte hastalık ilerleyebilir. “Vücut ağrılarım hiç geçmiyor, ne kadar uyusam da uykumu alamadığımı hissediyorum, kendimi sürekli yorgun hissediyorum, hafızam çok kötü, hiçbir şeyi aklımda tutamıyorum” gibi cümleleri sıklıkla kullanmanın fibromiyalji işareti olabileceğini ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Zeynep İyigün, uyarılarda bulundu.

TÜM VÜCUDA YAYILMIŞ AĞRIYA NEDEN OLUYOR

Fibromiyaljinin vücutta yaygın ağrıya neden olan kronik bir durum olduğunun altını çizen Doç. Dr. Zeynep İyigün, “Fibromiyalji, sinir sisteminin ağrı sinyallerini işleme biçimindeki bir sorundan kaynaklanır. Tüm vücuda yayılmış ağrı hissinin yanı sıra ağrı, sırt, boyun gibi bölgelerde yoğunlaşabilir ve bu his yanma, batma tarzında da kendini gösterebilir” diye konuştu.

AĞRININ YERİNİ DOĞRU TARİF ETMEK TANI KONULMASINDA YARDIMCI OLUYOR

Doç. Dr. Zeynep İyigün hastalığın çoğu zaman ‘görünmez’ olarak nitelendirilmesinin sebebini şu şekilde açıkladı:

“Hastalığın vücuttaki yaygın semptomları pek çok sağlık probleminde de görülebileceği için tanısı konmadan önce birçok kan tetkiki ve görüntüleme yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tetkikler, olası diğer hastalıkların dışlanması için yapılır. Fibromiyalji tanısı, hastanın klinik bulguları ve muayenesi ile konmaktadır. Bu yüzden ağrının türü, yeri ve diğer semptomları doğru tarif etmek, tanı konulmasında yardımcı olabilmektedir.”

KRONİK YORGUNLUK VE UYKU PROBLEMLERİ SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERDEN

Doç. Dr. Zeynep İyigün, fibromiyaljinin diğer sık görülen semptomlarını ise kronik yorgunluk, enerji düşüklüğü, uyku problemleri, depresyon ve anksiyete, hafıza ve konsantrasyon sorunları, kronik baş ağrısı, kas seğirme ve krampları, ellerde, ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, irritabl bağırsak sendromu ve huzursuz bacak sendromu olarak sıraladı.

HASTALAR UYKUDAN DİNLENMEMİŞ ŞEKİLDE KALKAR

Sık görülen semptomlar arasında yer alan kronik yorgunluğun sıradan bir yorgunluk ile karıştırılmaması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. İyigün, fibromiyalji yorgunluğunun vücudun enerjisini tüketen, kendini kemik yorgunluğu şeklinde hissettiren bir özellikte olduğunu vurguladı. Doç. Dr. İyigün, “Bununla beraber saptanan uyku düzensizliği her zaman uykusuzluk değildir, buradaki esas problem hastanın uykusunun verimsiz olmasıdır. Hastalar uykudan dinlenmemiş olarak kalkmaktadırlar. Hafıza problemleri ise genellikle yapılan işe odaklanamamak hatta bazen konuşulanları anlamamak şeklinde olabilmektedir. Literatürde bu durum ‘fibrofog- fibromiyalji sisi’ olarak tanımlanmaktadır” açıklamasında bulundu.

TEDAVİSİ ETMEK TAMAMEN MÜMKÜN DEĞİL

Yaşam kalitesini önemli oranda etkileyen fibromiyaljinin tamamıyla tedavi edilmesi mümkün olmasa da hastaların bazı tedbirlerle hayat kalitelerini yükseltebileceklerini belirten Doç. Dr. Zeynep İyigün, şu tavsiyelerde bulundu:

“Fibromiyalji semptomlarının düzelmesinde en etkili yöntem egzersiz tedavileridir. Özellikle aerobik dediğimiz kalp hızını belli bir seviyeye çıkaran egzersizlerin düzenli olarak yapılması, doktorunuzun gerek gördüğü ilaç tedavilerinin düzenli kullanılması, ağrıyı azaltabilecek masaj, fizik tedavi gibi uygulamaların kullanılması, uykunun düzenlenmesi, beslenmenin düzenlenmesi, fibromiyaljiye eşlik eden diğer hastalıklarınızın da tedavilerinin yapılması gerektiğini unutmayın.”



