Dikkat! Bu araçlar kadınlar için tehlikeli olabilir

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye'de kasın sürücü sayısı 2017 yılının başında 7 milyonu buldu. Sayıları her geçen gün artan kadın sürücüler, araç içinde mevcut güvenlik teknolojilerinin kendilerini de kapsadığını düşünüyor. Oysa otomobil sektöründe, olası bir kaza anında yüksek hızlı çarpışmanın insan vücudundaki etkilerinin araştırıldığı testlerde kullanılan çarpışma mankeni, standart erkek vücuduna göre dizayn ediliyor. İç organlardan boyun ve omurgaya kadar birçok hayati organın olası risklerini araştırmaya yarayan çarpışma mankenlerine ‘crush dummy’ deniliyor. Günümüzde testlerde kadın, çocuk, hatta hayvan, ‘crush dummy’ler de kullanılıyor, ama kadınlar ve çocuklar genellikle yan ve arka koltukta teste tabi tutuluyor. Sürücü koltuğuna ise erkek manken yerleştiriliyor. Standart bir erkek mankene göre tasarlanan güvenlik sistemleri, kaza anında başta kadınlar olmak üzere, farklı kilo ve boydaki insanları korumakta yetersiz kalıyor. Koltuğa tam anlamıyla yerleşmeyen, emniyet kemerini ve direksiyonu vücuduna uygun şekilde ayarlayamayan sürücüler, kazalarda boyun ve göğüs bölgelerinden ölümcül darbeler alıyor.

KADIN BOYUNUN KISALIĞI, GÖĞÜS VE BOYUN YARALANMASINA NEDEN OLUYOR



Araştırmalar, yandan çarpışmalı kazalarda kadınların yaralanma riskinin erkeklerden fazla olduğunu gösteriyor. Kadınlar, standart ölçülerdeki erkek sürücülere oranla daha kısa boylu olduğu için sürücü koltuğunda pedala ve direksiyon simidine daha yakın oturuyor. Bu da olası çarpışma anında göğüs ve boyun yaralanmalarına sebep oluyor.

Konuyla ilgili konuşan Yol Emniyeti Uzmanı Mert İntepe, "İlk çarpışma testini yapan mühendis kendisini önce aracın içine koymuş, emniyet kemerini test etmiş. Daha sonra kadınlara çocuklara ve yaşlılara göre ayırt edilmiş. İlk noktada ve daha sonra erkek çarpışma mankenleri kullanılmış sürücü koltuğu için. Çocuk koltuğu var, kadın koltuğu da var, arka koltuklara biraz daha kadınlar konulmuş. Ama bugün için çocuk koltuklarını ve kadınları sağ koltuk ve arka koltuk diye ayrıştırmayla birlikte direksiyon koltuğunda kadın testlerini az görüyoruz" dedi.

Araçta emniyet kemeri, sürücü koltuğu ve direksiyon pozisyonunun sürücüye göre ayarlanmamasının kazalarda ölümcül sonuçlara neden olduğunu vurgulayan İntepe, “Örnek vermek gerekirse, 18 yaşında ehliyet almış zayıf bir kadın, arabasına bindi. Araçta kendisine göre ayar yok. Emniyet kemerini taktı, iyi de bir arabası var ve kendisini emniyette hissediyor. Peki emniyette mi, hayır. Doğru oturma konumunu ayarlamadığınızda para ile satın aldığınız güvenlik sistemleri, araç içinde sizi korumaz” diye konuştu.