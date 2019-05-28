HABER

"Dikkat bu bal adamı uzatur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 10:21 | Son Güncelleme

Rize’de yöresel gıda ürünlerinin satıldığı bir şarküteri işletmeciliği yapan Ali İhsan Yazıcı, halk arasında ‘Deli bal’ olarak da bilinen komar balının üzerine yazdığı yazıyla dikkat çekiyor.Kontrolsüz tüketilmesi halinde tansiyonu düşüren, insanların rahatsızlanmasına hatta ölümüne sebep olan ‘Deli bal’ tüketimine dikkat çekmek isteyen Yazıcı, balın üzerine ‘Dikkat adami uzatur’ yazdı.

Rize’de yöresel gıda ürünlerinin satıldığı bir şarküteri işletmeciliği yapan Ali İhsan Yazıcı, halk arasında ‘Deli bal’ olarak da bilinen komar balının üzerine yazdığı yazıyla dikkat çekiyor.
Kontrolsüz tüketilmesi halinde tansiyonu düşüren, insanların rahatsızlanmasına hatta ölümüne sebep olan ‘Deli bal’ tüketimine dikkat çekmek isteyen Yazıcı, balın üzerine ‘Dikkat adami uzatur’ yazdı. Rize şivesi ile yazılan bu yazı ise ‘Dikkat adamı bayıltır’ anlamına geliyor. Çok masumane görünen bu yazı aslında herkese ölümcül bir uyarıda da bulunuyor.
Yazıcı, sattığı balın üzerine yazdığı yazı ile ilgili olarak "Beyaz komar balımız genelde ilaç yapımında kullanılmakta. İçinde zifin çiçeği var, bizim yüksek yaylalarda bulunuyor. Bu bal genelde ilaç yapımında kullanılıyor. Kontrolsüz bir biçimde 2 kaşık yendiği zaman tansiyonu 0’a indirebiliyor. Yani önlemini daha önceden almak gerekiyor. Kısacası çok özel bir baldır” dedi.

Boy uzatmıyor, yatağa uzatıyor
"Uzatır" kelimesinin insanın bayılmasından geldiğini ve bir espri olduğunu dile getiren Yazıcı “Adamı uzatır diye güzel bir espri mahiyetinde yazdık onu. Bizim amacımız 2.80 uzatır anlamındaydı ama bazıları boy uzatıra çekiyorlar bizde böyle devam ediyoruz. Kontrolsüz kullanım halinde tansiyonu 0’a indiriyor. Hemen tabi doktora gitmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Balın fazla tüketilmesi halinde insanı öldürebileceğini ve belli bir miktarda tüketilmesi gerektiğini dile getiren Cemil Terzi isimli vatandaş ise “Bu balı fazla tükettiğin zaman adamı 2 80 uzatır. Yani doğru toprak köye yollar. O yüzden fazla yemeyeceksin. Her şey kararında güzeldir” diye konuştu.

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştuBeyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu
Leyleğin 'yavru' nöbetiLeyleğin 'yavru' nöbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Malkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Malkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu

İstanbul merkezli büyük operasyon

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

KPSS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması

KPSS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

Suç örgütlerine giden kaçak silahlara operasyon

Marangoz silah kaçakçısı çıktı

Metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın

İstanbul'da korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.