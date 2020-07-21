Dikkat! Bu belirtiler böbreklerin düzgün çalışmadığını gösteriyor! Eğer sizde de varsa...

Böbrekler vücudumuzdaki atık maddelerin kandan süzülerek idrarla atılmasından, iç ortamdaki su, mineral ve pH dengesinin sağlanmasından sorumlu bir organ. Düzgün çalışmadığı durumda vücuttaki neredeyse her organ gibi büyük sıkıntılara yol açabilir.

BÖBREK NEDİR? NE İŞE YARAR?

Böbrekler belimizde iki yanda bulunan yumruğumuz büyüklüğünde bir çift organdır. Beslenmemiz sonucunda besinler sindirildiğinde ya da hücrelerdeki atık ürünler kan yoluyla böbreğe gelir ve burada kandan ayrıştırılarak idrarla vücuttan uzaklaştırılır. Bu atık maddeler üre, kreatinin ve ürik asit olarak isimlendirilir. Ayrıca vücuttaki hidrojen iyonu konsantrasyonu yani pH'ı düzenlemekten de sorumludur. Kanınızın pH değeri 7.34-7.45 arasında değişkenlik gösterirken bu değerlerin altında ya da üstünde olması kişiyi ölüme kadar götürebilir. Ayrıca vücudun su ve mineral dengesinin sağlanmasından da böbrekler sorumludur.

BÖBREKLER GÖREVİNİ YAPMAZSA NE OLUR?

Böbreklerin her insanda iki adet bulunduğundan bahsetmiştik. Böbrekler tam kapasite çalışmazlar. İki böbrek ortaklaşa görev yaparlar. Ancak böbreklerden birinin rahatsızlanması durumunda diğeri eksiği kapatmak için daha fazla çalışmaya başlar. Eğer böbrekler görevini yapmazsa vücuttan uzaklaştırılması gereken maddeler vücutta birikmeye başlar. Bunun sonucunda çoğu organ etkilenir. Kusma, bulantı, halsizlik, nefes darlığı gibi belirtiler görülür. Bu belirtiler atık ürünlerin vücutta birikmesinden dolayıdır.