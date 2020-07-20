Dikkat! Bu belirtiler potasyum eksikliğini işaret ediyor! Halsizlik, kaslarda güçsüzlük...

Hipopotasemi ya da hipokalemi olarak isimlendirilen potasyum eksikliği kan plazmasındaki potasyum düzeyinin 3.5 mmol/L altına inmesi durumudur. Eksikliğinin böbrek, miyokard, iskelet kası, merkezi sinir sistemi ve sindirim sisteminde çeşitli rahatsızlıklara neden olur. Belirtiler de bu yapı, doku ve organların işlevlerini gerçekleştirememesi sonucu ortaya çıkar.

YAŞAM İÇİN POTASYUM

Potasyum yediğimiz besinlerde bulunan ve yaşamsal fonksiyonların çoğunun devamı için gerekli olan minerallerden biridir. Kas ve kemik sağlığı için önemli olmakla birlikte kas dokusundan oluşan kalbin de düzgün şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Potasyumun %98 gibi büyük bir oranı hücre içerisinde bulunur. Hücrelerdeki dağılımı ise büyük bir kısmı kas hücrelerinde olmak üzere kemik, kırmızı kan hücreleri ve karaciğer hücrelerinde bulunur. Hücre içerisine alımı sodyuma bağımlı ve zıt yönlü (hücre içerisine 2 birim potasyum alınması için hücre dışına 3 birim sodyum verilir) olarak gerçekleşen potasyum, vücudun pH değerinin korunmasında, sıvı dengesinin sağlanmasında, kas kasılması ve sinir iletiminin gerçekleşmesinde, besin ve atıkların hücre içine ve dışına taşınmasında görev alır.