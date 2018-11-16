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Dikkat! Bu hastalık hem kadınları, hem de erkekleri tehdit ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.11.2018 10:48 | Son Güncelleme

Yılda 1,6 milyon kişinin yaşamını tehdit eden akciğer kanseri, hem kadın hem de erkeklerin en çok hayatını kaybetmesine neden olan kanser türlerinden biri. Bu sebeple uzmanlar, akciğer kanseri teşhisi, akciğer kanseri tedavisi ve tedavi sonrası kontroller konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Özellikle ailesinde akciğer kanseri hastası olan kişilerin daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Ancak unutulmamalı ki akciğer kanserinden korunmak için önlem almak mümkün. İşte yapılması gerekenler...

Dikkat! Bu hastalık hem kadınları, hem de erkekleri tehdit ediyor

Akciğer kanseri her yıl dünyada 1.6 milyon kişinin yaşamını tehdit ediyor. Hem erkek hem de kadınlarda kanserden yaşam kaybının önde gelen nedeni olarak gösterilen hastalık, 45 yaş altında nadiren ortaya çıkarken, 50 yaş üzerinde risk artıyor. Yapılan araştırmalar birçok faktörün akciğer kanserinin gelişimine katkıda bulunduğunu gösteriyor. Memorial Antalya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Necla Songür, “17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Günü” nedeniyle, akciğer kanseri ile doğrudan ilişkili olabilecek risk faktörleri ve akciğer kanserinden korunmanın yolları hakkında bilgi verdi.

GÜNDE BİRKAÇ SİGARA BİLE KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ ARTIRIR

Sigara içmek akciğer kanseri için bir numaralı risk faktörüdür. Pipo ve puro benzeri tütün ürünlerinin kullanılması ve ikinci el sigara dumanına maruz kalmak akciğer kanseri riskini artırmaktadır. Sigara içenler, sigara içmeyenlere göre 15 ila 30 kat daha fazla akciğer kanserine yakalanmaktadır. Günde birkaç sigara içilmesi bile akciğer kanseri riskini artırır. Her yaşta sigarayı bırakmak akciğer kanserinden korunmak için en önemli adımdır.

DOĞAL GAZLAR AKCİĞERLERİN DÜŞMANI OLABİLİR

Radon, kayalardan ve kirden gelen, evlerde ve binalarda sıkışıp kalmış doğal bir gazdır. Görülemez, tadılamaz veya kokmaz. Radon her yıl yaklaşık 20.000 akciğer kanseri vakasına neden olmaktadır. Bu da onu akciğer kanserinin ikinci en önemli nedeni haline getirmektedir. Asbest, arsenik, dizel egzoz, bazı silika ve krom solumak da akciğer kanseri riskini artırmakta ve bu riskin özellikle sigara içenlerde daha yüksek olduğu bilinmektedir.

BU KİŞİLER DÜZENLİ KONTROLLERİNİ İHMAL ETMEMELİ

Yoğun sigara içenler
Çeşitli kimyasal maddelere mesleki maruziyeti olanlar
Son 15 yıl içerisinde sigarayı bırakmış olanlar
55 ila 80 yaş arasında olanlar

AİLE ÖYKÜSÜ VARSA DİKKAT!

Akciğer kanseri olduğu halde hala sigara içen kişilerde, başka bir akciğer kanseri gelişme riski söz konusudur. Ayrıca sigara kullananlarda Beta-Keroten takviyeleri akciğer kanseri riskini artırır. Ailesinde akciğer kanseri olanlarda kanser gelişme riski daha çoktur. Göğüs bölgesine radyasyon uygulaması da akciğer kanserini artıran önemli bir diğer nedendir. Ancak bazı akciğer kanserleri herhangi bir sebep olmaksızın da ortaya çıkabilir.

Akciğer kanserinden korunmak için bu önerilere dikkat edin;

1) Sigarayı bırakın ve sigara içilen ortamlardan uzak durun.

2) Mesleksel ve çevresel etkenleri ortadan kaldırın veya azaltın.

3) Az yağlı gıdaların, sebze ve meyvelerin bol tüketildiği bir beslenme programı uygulayın.

4) Sebze ve meyve ağırlıklı beslenin.

5) Alkol tüketimini sınırlandırın.

6) Özellikle açık havada düzenli egzersiz yapın.

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Anahtar Kelimeler:
Akciğer kanseri kanser

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