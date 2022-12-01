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Dikkat! Bu kan grubuna sahip olanların bunama riski %82 fazla

01.12.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demans çağımızın tehlikeli hastalıkları arasında bulunuyor. Genellikle yaşlılarda görülen demans tüm yaşamı etkisi altına alarak en temel ihtiyaçları karşılarken bile zorlanmaya neden oluyor. Demans olma riskini artıran birçok faktör bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre belirli kan grubuna sahip olan kişilerin demans olma riski %82 daha fazla.

Dikkat! Bu kan grubuna sahip olanların bunama riski %82 fazla

Yaşlandıkça ortaya çıkan hafıza kaybı kaçınılmaz durumlar arasında bulunuyor. Ancak hafıza kaybı herkesi aynı ölçüde etkilemiyor. Pek çok insan yaşlılık döneminde hafıza ve bilişsel işlevlerde kayıp yaşamıyor. Demans hastalıklarına neden olan birçok risk faktörü bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre sahip olduğunuz kan grubu demans riskinizi artırabiliyor.

ÜÇ YIL BOYUNCA İZLENDİLER

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Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisi Neurology'de yayınlanan bir araştırma, kan grubu ile bunama arasında bir bağlantı buldu. Üç yıl boyunca 30.000'den fazla kişinin gözlemlendiği daha büyük bir çalışmanın parçası olan çalışmanın yazarları, çalışma sırasında düşünme ve hafıza sorunları yaşayan 495 katılımcı belirledi ve bunları bilişsel bozukluğu olmayan 587 kişiyle karşılaştırdı.

AB KAN GRUBUNUN DEMANS RİSKİ DAHA FAZLA

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AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip olanlara göre bunamaya yol açabilecek düşünme ve hafıza sorunları geliştirme olasılığının yüzde 82 daha fazla olduğunu bulmuşlardır. Bu, AB grubuna sahip kişilerin sahip olma olasılığının daha yüksek olduğu bir proteinin sonucu olabilir.

HAFIZA SORUNLARI GELİŞTİRME OLASILIKLARI YÜKSEK

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Araştırmacılar ayrıca kan pıhtılaşmasına yardımcı olan protein faktörü VIII'in kan seviyelerine de baktılar. Araştırmaya göre, yüksek düzeyde faktör VIII proteini olan kişilerde, bu protein düzeyi düşük olan kişilere göre düşünme ve hafıza sorunları geliştirme olasılıkları yüzde 24 daha fazla olduğundan, bunama riski de daha yüksekti.

0 KAN GRUBU OLANLARDAN YÜZDE 40 DAHA FAZLA

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The Conversation için bir makalede , çalışmanın yazarı Dr. Bir analist olan Kristine Alexander, kan grubu AB olan kişilerin en yüksek faktör VIII protein seviyelerine sahip olduğunu yazdı - kan grubu 0 olanlardan neredeyse yüzde 40 daha fazla.

İNME RİSKLERİ DE YÜKSEK

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AB kanına sahip kişilerde demansa yol açabilen inme riski daha yüksektir . Aynı araştırmacı grubu tarafından yapılan farklı bir çalışma, kan grubu 0 ile karşılaştırıldığında, kan grubu AB'nin artmış inme riski ile ilişkili olduğunu, buna karşın kan grubu A ve B'nin olmadığını buldu. WebMD'ye göre, felç geçirmiş kişilerin bunama geliştirme olasılığı, felç geçirmemiş kişilere göre çok daha fazladır. Aslında, felç geçiren yaklaşık dört kişiden biri demans belirtileri geliştirecektir.

AB KAN GRUBU EN NADİR GÖRÜLEN KAN GRUBUDUR

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Neyse ki, kan grubunuzu bilmiyorsanız AB kan grubunuz olmama ihtimali çok yüksektir . Avrupa'da, o kan grubunun nüfusunun yüzde 3,5 ila 6'sı arasındadır. Araştırmacılar , bilişsel sorunlar ve bunama riskini azaltabilecek çok sayıda yaşam tarzı faktörü olduğunu ve bunların çoğunun kan grubunuzdan daha büyük bir etkiye sahip olduğunu belirtti.

DEMANS RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN YAPILACAKLAR

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  • Yüksek oranda bakır içeren sulardan uzak durun
  • Beyin sağlığı için yan yatarak uyuyun
  • Hayat amacınızı bulun
  • Ağız ve diş sağlığınıza dikkat edin
  • Haftada 3 kez yürüyün
  • Sigarayı ve alkolü bırakın
  • Beyninizi aktif tutun
  • Sağlıklı beslenin

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bunama demans inme (beyin krizi) araştırma kan grubu risk

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