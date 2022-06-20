HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dikkat! Bu konularda önlem almamak kalp krizi riskini arttırıyor

Dikkat! Bu konularda önlem almamak kalp krizi riskini arttırıyor

20.06.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp ve damar hastalıkları günümüzde en sık karşılaşılan hastalıklar arasında yer alıyor. Kalp ve damar hastalıklarına neden olan birçok faktör bulunuyor. Bu faktörlerden bazılarına etki etmek mümkün olmasa da yaşam alışkanlıklarını değiştirerek kalp krizi riskinizi düşürmek mümkün. Kalp krizi riskini düşürmek için daha sağlıklı bir yaşam gerekiyor.

Dikkat! Bu konularda önlem almamak kalp krizi riskini arttırıyor

Her yıl bir sürü insan kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bazı etkenler kalp hastalıklarının tetiklenmesine neden oluyor. Hava sıcaklığının artması bu nedenler arasında yer alıyor. Kalp ve tansiyon hastalarının sıcak havalarda daha fazla önlem alması gerekiyor. Kalp hastalığı olan vatandaşlar için uyarıda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Balaban, ”Özellikle kalp damar hastaları sıcak havalarda fazla kalırsa, artan nabız ve tansiyon düşmesi ile beraber kalp krizi riski artabilir. Güneşin fazla olduğu saatlerde dışarda bulunmamalılar” dedi.

İÇTİĞİNİZ SU MİKTARINA DİKKAT EDİN

k2

Yaz aylarının gelmesiyle beraber yükselen sıcaklıklar kronik rahatsızlığı olan vatandaşları olumsuz yönde etkilemekte. Hipertansiyon ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak havalarda günlük en az 2 buçuk litre su tüketmesini ve serin havalarda dışarı çıkmaları gerektiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. İsmail Babalan kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için önemli tavsiyelerde bulundu.

FAZLA TERLEME BÖBREK YETMEZLİĞİNE NEDEN OLABİLİR

k3

Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. İsmail Balaban, ”Yaz aylarında ve sıcak havalarda vücudumuz artan bu sıcaklıklarda vücut sıcaklığımızı dengelemek için cildimize daha çok kan gönderir ve bunu terleme yoluyla vücut sıcaklığını düşürerek yapar. Ciltteki kan damarları genişler ve cilde daha fazla kan pompalanır. Bunun sonucunda tansiyon bir miktar düşer ve nabız yükselir. Bu durum kalp üzerinde bir yük oluşturur. Normal sağlıklı insanların kalbi bu yükü karşılarken özellikle kalp yetersizliği ve kalp damar hastalarında bu yük karşılanamayabilir ve olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Özellikle kalp damar hastalarında bu durum uzun sürerse, sıcak havalarda fazla kalınırsa artan nabız ve tansiyon düşmesi ile beraber kalp krizi riski artabilir. Kalp yetersizliği hastalarında ise iç organ fonksiyonları bozulabilir. Özellikle ciltten fazla terleme ile birlikte su ve mineral kaybıyla böbrek yetersizliği gelişebilir. Böbreklere aşırı kan akımının azalmasıyla beraber böbreklerden salınan bazı hormonlar tansiyonda aynı işlemlere sebep olabilir. Bunun sonucunda da hipertansiyon hastalarında ani yükselmeler ve ani düşüşlerle birlikte kan basıncında düzensizlikler meydana gelebilir” şeklinde konuştu.

GÜNEŞİN FAZLA OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN

k4

Sözlerine devam eden Uz. Dr. Balaban, ”Kalp hastaları yaz aylarında mutlaka ilaçlarına düzenli devam etmeli ve doktoruna danışmadan hiçbir şekilde hiçbir ilacını bırakmamalı. Su tüketimi çok önemli yaz aylarında en az 2 buçuk litre su tüketimi yapılmalı. Kalp yetersizliği ve böbrek yetersizliği hastaları ne kadar sıvı tüketeceklerini doktoruna mutlaka danışmalı. Bunun dışında sıcakların en yoğun olduğu saatlerde, güneşin fazla olduğu saatlerde dışarda bulunmamalılar. Yorucu fiziksel aktivitelerdan kaçınmalılar. Günlük normal rutin egzersizlerini serin havalarda yapmaları gerekmektedir. Bunun dışında tansiyon hastaları özellikle hipertansiyon ilacı kullanan hastalar yaz aylarında tansiyon takiplerine dikkat etmeli. Tansiyonların da ani bir düşüş, yükselme gibi düzensizlikler mevcut ise ilaç değişikliği veya ilaç düzenlemesi için doktora başvurması gerekmektedir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sindirim sorunlarına iyi geliyor, kolesterolü düşürüyor! Sindirim sorunlarına iyi geliyor, kolesterolü düşürüyor!
Ünlü oyuncunun hazin sonu! İnceleme başlatıldıÜnlü oyuncunun hazin sonu! İnceleme başlatıldı
Gaspçı çift suçüstü yakalandı!Gaspçı çift suçüstü yakalandı!
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi tansiyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kaza sonrası ilk yaptığı şaşırttı! Görüntülü...

Kaza sonrası ilk yaptığı şaşırttı! Görüntülü...

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Düğün kana bulandı! Çevik kuvvet ekipleri sevk edildi

Düğün kana bulandı! Çevik kuvvet ekipleri sevk edildi

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

İlginizi Çekebilir

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.