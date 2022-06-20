Dikkat! Bu konularda önlem almamak kalp krizi riskini arttırıyor

Her yıl bir sürü insan kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bazı etkenler kalp hastalıklarının tetiklenmesine neden oluyor. Hava sıcaklığının artması bu nedenler arasında yer alıyor. Kalp ve tansiyon hastalarının sıcak havalarda daha fazla önlem alması gerekiyor. Kalp hastalığı olan vatandaşlar için uyarıda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Balaban, ”Özellikle kalp damar hastaları sıcak havalarda fazla kalırsa, artan nabız ve tansiyon düşmesi ile beraber kalp krizi riski artabilir. Güneşin fazla olduğu saatlerde dışarda bulunmamalılar” dedi.

İÇTİĞİNİZ SU MİKTARINA DİKKAT EDİN

Yaz aylarının gelmesiyle beraber yükselen sıcaklıklar kronik rahatsızlığı olan vatandaşları olumsuz yönde etkilemekte. Hipertansiyon ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak havalarda günlük en az 2 buçuk litre su tüketmesini ve serin havalarda dışarı çıkmaları gerektiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. İsmail Babalan kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için önemli tavsiyelerde bulundu.

FAZLA TERLEME BÖBREK YETMEZLİĞİNE NEDEN OLABİLİR

Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. İsmail Balaban, ”Yaz aylarında ve sıcak havalarda vücudumuz artan bu sıcaklıklarda vücut sıcaklığımızı dengelemek için cildimize daha çok kan gönderir ve bunu terleme yoluyla vücut sıcaklığını düşürerek yapar. Ciltteki kan damarları genişler ve cilde daha fazla kan pompalanır. Bunun sonucunda tansiyon bir miktar düşer ve nabız yükselir. Bu durum kalp üzerinde bir yük oluşturur. Normal sağlıklı insanların kalbi bu yükü karşılarken özellikle kalp yetersizliği ve kalp damar hastalarında bu yük karşılanamayabilir ve olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Özellikle kalp damar hastalarında bu durum uzun sürerse, sıcak havalarda fazla kalınırsa artan nabız ve tansiyon düşmesi ile beraber kalp krizi riski artabilir. Kalp yetersizliği hastalarında ise iç organ fonksiyonları bozulabilir. Özellikle ciltten fazla terleme ile birlikte su ve mineral kaybıyla böbrek yetersizliği gelişebilir. Böbreklere aşırı kan akımının azalmasıyla beraber böbreklerden salınan bazı hormonlar tansiyonda aynı işlemlere sebep olabilir. Bunun sonucunda da hipertansiyon hastalarında ani yükselmeler ve ani düşüşlerle birlikte kan basıncında düzensizlikler meydana gelebilir” şeklinde konuştu.

GÜNEŞİN FAZLA OLDUĞU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN

Sözlerine devam eden Uz. Dr. Balaban, ”Kalp hastaları yaz aylarında mutlaka ilaçlarına düzenli devam etmeli ve doktoruna danışmadan hiçbir şekilde hiçbir ilacını bırakmamalı. Su tüketimi çok önemli yaz aylarında en az 2 buçuk litre su tüketimi yapılmalı. Kalp yetersizliği ve böbrek yetersizliği hastaları ne kadar sıvı tüketeceklerini doktoruna mutlaka danışmalı. Bunun dışında sıcakların en yoğun olduğu saatlerde, güneşin fazla olduğu saatlerde dışarda bulunmamalılar. Yorucu fiziksel aktivitelerdan kaçınmalılar. Günlük normal rutin egzersizlerini serin havalarda yapmaları gerekmektedir. Bunun dışında tansiyon hastaları özellikle hipertansiyon ilacı kullanan hastalar yaz aylarında tansiyon takiplerine dikkat etmeli. Tansiyonların da ani bir düşüş, yükselme gibi düzensizlikler mevcut ise ilaç değişikliği veya ilaç düzenlemesi için doktora başvurması gerekmektedir” dedi.



