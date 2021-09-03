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  4. Dikkat çeken açıklama: En önemli katalizörlerden biri olacak

Dikkat çeken açıklama: En önemli katalizörlerden biri olacak

03.09.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Statisca Research'ün bir raporuna göre, Türkiye'deki veri depolama pazarının 2021 yılına kadar yaklaşık 1,2 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Dell Technologies Türkiye Sunucu ve Ağ Grubu Satış Direktörü Nevcihan Matur ise "Verilerin oluşturulma ve toplanma hızı, önümüzdeki on yılda BT altyapısını dönüştürmek için en önemli katalizörlerden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken açıklama: En önemli katalizörlerden biri olacak

Verinin nasıl değerli bir hazine olduğu artık pek çok kişi, kurum ve kuruluş tarafından biliniyor. Bu anlamda insanlarda bir veri bilinci oluştuğunu söylememiz bile mümkün. Veriyi kullanmak kadar, veriyi depolamak da ayrı bir ihtiyaç. Veri depolama pazarı, özellikle dijital dönüşümün etkisiyle önemini artırdı. Statisca Research'ün bir raporuna göre, Türkiye'deki veri depolama pazarının 2021 yılına kadar yaklaşık 1,2 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Depolamanın geleceği ve veri çağı için açıklamalarda bulunan Dell Technologies Türkiye Sunucu ve Ağ Grubu Satış Direktörü Nevcihan Matur ise "Verilerin oluşturulma ve toplanma hızı, önümüzdeki on yılda BT altyapısını dönüştürmek için en önemli katalizörlerden biri olacak." dedi.

Nevcihan Matur1

"BİR SONRAKİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞINA ÇOK DAHA DONANIMLI BİR ŞEKİLDE GİRECEKLER"

"Dijital dönüşüm, müşterilerin veri ortamlarını basitleştirmek için tasarlanmış altyapı ile veri merkezlerini modernize etmelerini gerektiren BT süreçlerinin dönüşümü ile başlar." ifadelerini kullanan Matur, "İşletmelerin veri dalgalarının üstesinden etkin bir şekilde gelebilmeleri için veri merkezlerini modernize etmeleri, akıllı ve uyarlanabilir bir kurumsal depolama altyapısını benimsemeleri gerekiyor. Bunu doğru bir şekilde yapan işletmeler, bir sonraki dijital dönüşüm çağına çok daha donanımlı bir şekilde girecekler." diye konuştu.

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