Dikkat çeken açıklama: Sokağa çıkma kısıtlamaları işe yaramıyor

Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tank, Türkiye’de 10 Nisan’da başlatılan ve Haziran ayına kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının hareketliliğe ve koronavirüs günlük vaka sayılarına etkisi üzerine yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Prof. Dr. Tank, hafta sonları veya bayram günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı dönemdeki insan hareketliliği ve günlük vaka sayıları üzerinden istatistiki veri analizi, sonuç çıkarımı ve yorumlaması yaparak gerçekleştirdiği araştırmaya göre, sokağa çıkma kısıtlamalarının aslında bir işe yaramadığını söyledi.

'HAREKETLİLİK 7-8 KAT ARTIYOR'

Prof. Dr. Tank, "Çünkü sokağa çıkma kısıtlamasından önceki ve sonraki günler o kadar fazla hareket ediliyor ki bu hareketler, sokağa çıkma kısıtlamasında meydana gelen hareketsizliği yok ediyor. Hareketlilik normale göre yani pandeminin hiç olmadığı döneme göre 7-8 kat artıyor. Pandeminin olduğu; fakat insanların kendisini rölantiye aldığı dönemlerdeki, ki bunu şöyle açıklayayım; kendi kendini kısıtlıyorsunuz, 'pandemi var ve ben dışarıya çıkmayacağım, markete gitmeyeceğim' diye. O döneme göre baktığınızda ise çok daha fazla, yaklaşık bir 9-10 katı kadar fazla hareket ediliyor. Bu hareketlilik eğer ben virüsü alıyorsam zaten 7 gün içerisinde ortaya çıkıyor, ben 7 gün eğer kapalı kalmıyorsam zaten bunun rakamları azalttığı söylenemez. Kısıtlamanın olduğu gün kapmıyorsunuz virüsü; ama 1 gün öncesinde 1 gün sonrasında o kadar çok kapıyorsunuz ki bu da sayılara o şekilde yansıyor" diye konuştu.