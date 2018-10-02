Dikkat çeken af uyarısı: Abdullah Öcalan'ı da kapsayabilir!

Bir süre infaz hakimi olarak da görev yapan emekli yargıç, YARSAV Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu , MHP’nin Meclis’e verdiği teklifin, “af teklifi olduğunu, bunun kapsamının Anayasa Mahkemesi’nin bir iptal kararıyla genişleyebileceği” uyarısında bulunarak, “Türkiye adım adım bir kaos ve her konuyu kapsamına alacak bir affa doğru sürükleniyor” dedi. Eminağaoğlu, terör suçlarından yatan FETÖ ve PKK üyelerinin de olası bir iptalle kapsama girebileceğini belirtti. Eminağaoğlu, MHP’nin af teklifini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Eminağaoğlu, “teklifte öyle düzenlemeler yapılmış ki, Anayasa Mahkemesinin eşitlik ve hukuk devleti yönünden vereceği iptal kararları nedeniyle kapsam çok genişleyecek” değerlendirmesinde bulundu. Teklifin, AK Parti ve MHP’nin gerçek niyetlerinin de FETÖ ile mücadele olmadığını açıkça ortaya koyduğunu belirten Eminağaoğlu, şöyle konuştu:

“Uyuşturucu ticareti suçları, çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik suçlar teklif kapsamına alınınca Askeri Ceza Yasasındaki suçlar gerekçe gösterilip gerekse bu yönden verilecek Anayasa Mahkemesi iptal kararlarıyla tüm bu suç ve cezalar bu yasanın kapsamına girecektir. Bunu teklifi hazırlayanların bilmemesi düşünülemez. Bu nedenle teklifin yasalaşması durumunda kapsama, FETÖ’den ceza alanların tamamı da girecek, ayrıca PKK’dan ceza alanların her türlü islami terör örgütlerden, İŞID’den ceza alanların tamamı girecek. Sivas katliamından, Gar katliamına kadar ceza alanların hepsi girecek...”