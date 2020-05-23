Dikkat çeken anket: Normalleşme sürecinde yüzde 55’lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek

Türkiye, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girdi. Bu kapsamda, daha önce kapatılan kafe ve restoranların da açılması gündeme gelmişken, konuyla ilgili dikkat çeken bir anket yapıldı.

"Kuantum Araştırma Online Tüketici Paneli" üzerinden 9 büyük ilde, 600 katılımcı ile yapılan çalışmada; katılımcıların normalleşme sürecinde, daha önce belli periyotlar ile gittikleri kafe ve restoranlara gitme davranışlarını benzer şekilde devam ettirip ettirmeyeceklerini incelendi. Yüzde 55’lik kesim, kafe ve restoranlara gitmeyeceğini belirtirken, katılımcıların yüzde 24’ü gidecekleri yönünde görüş bildirdi. Yüzde 21’lik kesim ise kararsız bir tutum sergiledi.

Sonuçlar cinsiyet bakımından incelediğinde kadınların yüzde 61’lik bir oranla, erkeklerden (yüzde 48) istatistiki bakımından anlamlı ve olumsuz bir eğilim ile farklılaştığını gösterdi. Yapılan açıklamada ise "Bu durum, pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden olan kafe ve restoranların normalleşme sürecinde de olumsuz bir şekilde etkilenmeye devam edeceğini göstermektedir. Tüketici tarafında tutum ve davranışlar bu şekilde gerçekleşirken, diğer tarafta kafe ve restoran işletmecilerinde durum nasıl?