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Dikkat çeken araştırma... Ölürken hayatımız gerçekten gözlerimizin önünden film şeridi gibi mi geçiyor?

24.02.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölürken hayatın gözlerin önünden 'film şeridi gibi' geçmesi her ne kadar bilindik bir söz olsa da gerçek olabileceği hiç akıllara gelmemişti. Ancak yapılan bir araştırmaya göre, bu sözün gerçek olabileceğine işaret etti. Epilepsi araştırması sırasında vefat eden bir hastanın ölüm anındaki beyin faaliyetleri kaydedildi. Araştırmacılar, beyinde faaliyete geçen dalgaların 'film şeridi'ne işaret ettiğini söyledi.

Dikkat çeken araştırma... Ölürken hayatımız gerçekten gözlerimizin önünden film şeridi gibi mi geçiyor?

Estonya'da yapılan bir araştırma, yıllardır bilinen ve halk arasında da söylenen 'hayatım gözlerimin önünden film şeridi gibi geçti' sözüne ışık tutacak cinsten..ç

Epilepsi hastası üzerinde yapılan bir araştırma, 'ölürken hayatın gözlerin önünden film şeridi gibi geçmesi' kavramının gerçek olabileceğini ortaya çıkardı. Araştırma sırasında beklenmedik şekilde ölen bir hastanın beyin dalgalarında, 'hayatını son kez hatırlıyor olabileceğine' dair veriler bulundu.

Estonya'nın Tartu kentindeki Raul Vicente Üniversitesi'nden nörobilimciler, araştırma sırasında esasında 87 yaşındaki bir epilepsi hastasının beyin dalgalarını ölçüyordu. Ancak hasta, bir elektroansefalografi (EEG- beyin akım yazımı) cihazına bağlı olduğu sırada kalp krizi geçirerek öldü.

Hastanın öldüğü sırada beyninde yaşanan aktiviteler ise 900 saniye boyunca EEG tarafından kaydedildi. Kalbin durmasından önceki ve sonraki 30'ar saniyeyi inceleyen araştırmacılar, genellikle rüya görürken ve hafızayla bağlantılı aktivitelerde artan gama dalgalarında bir yükselme tespit etti. Bu süreçte aynı zamanda, delta, theta, alfa ve beta dalgalarında da artış görüldü. Araştırmacılar, gama dalgalarının konsantre olmak, rüya görmek, meditasyon, hafıza yenileme ve bilinç algısı gibi yüksek bilişsel fonksiyonlarla bağlantılı olduğunu vurguladı.

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Frontiers in Ageing Neuroscience isimli dergide yayımlanan çalışmada araştırmacılar, geçmiş araştırmalarda farklı beyin dalgalarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen faaliyetlere dayanarak, 87 yaşındaki hastanın ölüm anında 'hayatını son bir kez hatırlıyor olabileceği yorumunu yaptı.

Araştırmanın yazarlarından biri olan beyin cerrahı Ajmal Zemmar, "Beyin, hafıza yenileme dalgalarını salarak, ölme anında hayatımızdaki önemli olayları son bir kez gözden geçiriyor olabilir; tıpkı ölüme yakın deneyimlerde raporlandığı gibi" dedi.

Araştırmacılar, söz konusu çalışmanın geçmişte epilepsi nöbetleri geçirmiş tek bir hasta üzerinde yapıldığında da dikkat çekerek bu alandaki çalışmaların geliştirilmesi çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Estonya
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