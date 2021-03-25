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Dikkat çeken araştırma: Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın Kovid-19 aşıları hamile ve emziren kadınlarda etkili

25.03.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıların, hamile ve emziren kadınlarda etkili olduğu ve koruyucu antikorların yeni doğan bebeklere de geçtiği bildirildi.

Dikkat çeken araştırma: Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın Kovid-19 aşıları hamile ve emziren kadınlarda etkili

Amerikan Kadın Doğum ve Jinekoloji Dergisinde yayımlanan bir araştırmada, Kovid-19 aşılarının hamile ve emziren kadınlar üzerindeki etkileri incelendi.

HAMİLE VE EMZİREN KADINLARDA ETKİLİ

84'ü hamile, 31'i emziren ve 16'sı hamile olmayan 131 kadın üzerinde yapılan araştırma sonucu, Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının Kovid-19 aşılarının hamile ve emziren kadınlarda etkili olduğunu ve koruyucu antikorların yeni doğan bebeklere de geçtiğini gösterdi.

Araştırmaya göre, aşının ardından hamile ve emziren kadınlardaki antikor seviyeleri, hamile olmayan kadınlardaki antikor seviyesiyle eşdeğer çıktı.

Deneklerde aşının sağladığı antikor seviyesi ise enfekte olduktan sonra kazanılan doğal bağışıklıktan "şaşırtıcı seviyede yüksek" çıktı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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