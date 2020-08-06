HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dikkat çeken araştırma: Seyahat yasakları koronavirüse karşı karantinadan 3 kat daha fazla etkili

Dikkat çeken araştırma: Seyahat yasakları koronavirüse karşı karantinadan 3 kat daha fazla etkili

DÜNYA HABERLERİ  | 06.08.2020 18:05 | Son Güncelleme

Avrupa ikinci dalga etkisi altındayken, Stanford, Oxford ve Newfoundland üniversiteleri tarafından yapılan ortak çalışmada, uluslararası seyahat yasaklarının koronavirüs yayılımını kontrol etmede gelen yolcuları karantinaya almaktan üç kat daha etkili olduğu belirtildi.

Dikkat çeken araştırma: Seyahat yasakları koronavirüse karşı karantinadan 3 kat daha fazla etkili

Uluslararası seyahat yasakları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını kontrol etmede gelen yolcuları karantinaya almanın üç katı kadar etkili olabilir. NTV'de yer alan habere göre, ABD, İngiltere ve Kanadalı araştırmacılardan oluşan bir ekip, ekonomik olarak zarar verici olmasına rağmen sınırları kapatmanın uygulanmasının daha kolay olduğunu buldu. Bununla birlikte, bilim insanları gelen yolculardan kendi kendini tecrit etmelerini istemenin kaçınılmaz olarak insanların kuralları görmezden gelmesine ve hastalığı halk arasında yaymasına yol açacağını açıkladı.

UÇUŞ YASAĞI UYGULANMASI HALİNDE 95, YASAK OLMAMASI DURUMUNDA 38 GÜN

Stanford, Oxford ve Newfoundland üniversiteleri tarafından yapılan çalışmada, nüfusun yüzde 0,1'inin çeşitli seyahat kısıtlamaları altında enfekte olmasının ne kadar süreceğini tahmin ediliyor. Matematiksel modelleme kullanılan çalışmada, uçuş yasağının uygulanmasının halinde bu sürenin 95 ile 123 gün sürebileceğini belirtildi.

Diğer taraftan, nüfusun yüzde 0,1’in enfekte olmasının yurtdışından gelenlerin yüzde 50'si karantina tavsiyesini takip ettiyse, sadece 44 veya 46 gün, ancak uygunluk iyi ve gelen yolcuların yüzde 95'i izole edilmişse, 77 ile 89 güne kadar uzatılabileceği kaydedildi. Hiçbir kısıtlama ve karantina uygulamasının olmadığı en kötü senaryoda ise süre 38 güne kadar düşüyor.

Çalışmanın yazarları, “'Resim oldukça açık: Doğru kontrol olmadan, enfekte gezginlerin akışı yeni bir ikinci dalganın tohumunu kolayca ekebilir” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALI BİR SİYASİ VE EKONOMİK KARAR

Öte yandan, araştırmacılar seyahat kısıtlamalarının son derece tartışmalı bir siyasi ve ekonomik karar olduğunu belirtti. İngiltere Hükümeti, Mart ayı ortasında sınırda karantina önlemlerini ertelediği ve 10 bin enfekte insanın ülkeye akın etmesine izin verdiği için eleştirilmeye devam ediyor. Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler ise pandeminin ilk dalgası esnasında salgını önlemek için sınırlarını katı bir şekilde kapattığı için Covid-19’a karşı çok daha iyi bir mücadele verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gizemli sevgili ortaya çıktı! Gizemli sevgili ortaya çıktı!
Tahran İl Meclis Üyesi Ferahani: Beyrut'takinden daha tehlikeli bir durum kapımızdaTahran İl Meclis Üyesi Ferahani: Beyrut'takinden daha tehlikeli bir durum kapımızda
Hangi okullar Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu?Hangi okullar Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu?

En Çok Okunan Haberler

İkinci el araç satışına yeni düzenleme

İkinci el araç satışına yeni düzenleme

İş görüşmesinde iğrenç teklif!

İş görüşmesinde iğrenç teklif!

Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

'Okullar açılmalı mı?' sorusuna flaş yanıt

'Okullar açılmalı mı?' sorusuna flaş yanıt

İlginizi Çekebilir

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Bilim dünyası 'en büyüğü' için seferber oldu!

Bilim dünyası 'en büyüğü' için seferber oldu!

Diğer Haberler
Tahran İl Meclis Üyesi Ferahani: Beyrut'takinden daha tehlikeli bir durum kapımızda

Tahran İl Meclis Üyesi Ferahani: Beyrut'takinden daha tehlikeli bir durum kapımızda

Trump'tan aşı açıklaması! Net tarih verdi

Trump'tan aşı açıklaması! Net tarih verdi

Koronavirüs aşısında önemli gelişme: İmzalar atıldı!

Koronavirüs aşısında önemli gelişme: İmzalar atıldı!

Geminin eski kaptanı: 6 yıl önce uyardım kimse dikkate almadı

Geminin eski kaptanı: 6 yıl önce uyardım kimse dikkate almadı

Yunanistan: Türkiye ile diyalogdan sonuç alınamazsa Lahey'e gidelim

Yunanistan: Türkiye ile diyalogdan sonuç alınamazsa Lahey'e gidelim

Tuhaf yıldızdan uzanan 'gizemli sarmal yapılar' keşfedildi

Tuhaf yıldızdan 'gizemli yapılar' uzanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.