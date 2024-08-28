Dikkat çeken araştırma! Türk öğrencilerin yüzde 30’u üniversite çalışmaları için üretken yapay zekâ kullanıyor

Online öğrenim platformu Chegg üretken yapay zekaya ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı. Türkiye'deki öğrenciler için dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre, Türk öğrencilerin yüzde 30’u üniversite çalışmaları için üretken yapay zekâ kullandıklarını belirtti.

Üretken yapay zekâ kullanan Türk öğrencilerinin çoğu kullanım sebepleri olarak ise şunları belirtti:

Yüzde 40 - daha hızlı öğrenmeme yardım ediyor

Yüzde 34 - kendime daha fazla vakit ayırmamı sağlıyor

Yüzde 34 - öğrenimimi kişiselleştiriyor

Yüzde 31 - öğrenmeyi daha interaktif hale getiriyor

Öte yandan Türk öğrencilerin yüzde 54’ünün cevapların üretilmesinde insan uzmanlığının yer almasını tercih etmekte olduğu sonucuna ulaşırken, yüzde 63’ü ise üniversitelerin ve kolejlerin çalışmaları için üretken yapay zekâ araçlarının kullanımını teşvik etmeleri gerektiğini söyledi.