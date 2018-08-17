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Dikkat çeken detay! Beyaz Saray'daki kabine toplantısı dua ile başladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2018 00:53 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da yaptığı kabine toplantısının, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ettiği dua ile başlaması dikkati çekti.

Dikkat çeken detay! Beyaz Saray'daki kabine toplantısı dua ile başladı!

Amerikan medyasının da takip ettiği ve Trump’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Bakan Pompeo’nun duasıyla başladı. Trump, bakanlara teşekkür ettikten sonra, "Toplantıya Pompeo'nun duasıyla başlayacağız." diyerek sözü Dışişleri Bakanına bıraktı.

Pompeo ise "Askerlik günlerinde sıkça okuduğu bir duayı okuyarak toplantıya başlamak istediğini" belirtti.

"Ey Tanrı, babamız, ey insanın kalbini arayan, samimiyetine ve gerçeğe yaklaşmamıza yardım et" sözleriyle başlayan duasında Pompeo'nun "Dürüstlükte ve temiz düşüncede iktidarımızın gücünü arttır" şeklindeki sözleri dikkati çekti.

GÜNDEME İLİŞKİN BİLGİ SUNULDU

Pompeo'nun yaklaşık bir dakikalık duasının ardından kabine üyeleri Trump'a kısa notlar halinde gündeme ilişkin bilgi sundu. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

ABD Başkanı Trump dindar biri olarak bilinmese de başta Başkan Yardımcısı Evanjelik Mike Pence olmak üzere kabinedeki bazı isimlerin dini ritüellerini medyanın önünde de yapmaları kamuoyunun dikkatini çekiyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Trump Beyaz Saray Amerika

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